US-Verbrauchervertrauen trübt sich weiter ein

"Das Verbrauchervertrauen hat sich im August den zweiten Monat in Folge leicht abgeschwächt", sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board. Die schriftlichen Angaben von Verbrauchern zu Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen, fielen im August etwas pessimistischer aus. Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung – und insbesondere auf die Preise für Öl und Gas – blieben auf einem erhöhten Niveau.

Die durch den Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Energiepreise wirken als Konsumbremse. Die Inflationsrate lag in den USA im Juli bei 3,4 Prozent und damit nur leicht unter dem Niveau vom Juni, als ein Wert von 3,5 Prozent erreicht wurde.