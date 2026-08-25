US-Börsen zur Eröffnung höher, Nasdaq erholt

Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 53.479 Punkte. Damit knüpfte er an seine moderaten Vortagsgewinne an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 7.683 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,85 Prozent auf 26.204 Punkte. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte.

Nach einem deutlichen Preisanstieg in der Vorwoche sind die Ölpreise weiter gefallen. Mit wirtschaftlichem Druck wollen die USA den Iran zurück an den Verhandlungstisch bringen und die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormuz erreichen.

Die am Montagabend mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent hatte aber keine konkreten Maßnahmen geliefert, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", so die Commerzbank.

Zudem rücken die zur Wochenmitte anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia zunehmend in den Fokus. Das Unternehmen gilt als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Anleger dürften die Nvidia-Zahlen genau analysieren, um Hinweise darauf zu erhalten, ob der KI-Boom an Dynamik verliert, so Frederic Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC Holdings. Im frühen Handel legte die Aktie des Chipriesen um 1,8 Prozent zu. Damit dürfte sie eine siebentägige Verlustserie beenden.

Auch andere Werte aus dem Chip-Sektor konnten sich vom schwachen Vortag erholen. So stiegen Intel zuletzt um 3,2 Prozent. Micron und Applied Materials gewannen bis zu drei Prozent.

Die Papiere von Dicks Sporting Goods rutschten nach der Vorlage von Quartalszahlen um rund ein Fünftel ab. Der Sportartikel-Händler hatte seinen Ausblick wegen der schwachen Entwicklung bei der zugekauften Handelskette Foot Locker gesenkt. Im Gefolge gab auch die Aktie des Sportartikel-Herstellers Nike um vier Prozent nach.