Labor- und Pharma-Zulieferer Sartorius erreicht Ziele

Gegenwind kam vom schwachen Dollar - währungsbereinigt betrug das Umsatzplus 7,6 Prozent. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) lag bei 29,7 (Vorjahr: 28) Prozent. "Für Sartorius war es ein erfolgreiches Jahr: Wir haben unsere Umsatz- und Profitabilitätsziele zuverlässig erreicht", erklärte Vorstandschef Michael Grosse. "Besonders erfreulich war die Entwicklung des margenstarken wiederkehrenden Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien, während sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten im Jahresverlauf zunehmend stabilisierte."

Für das laufende Jahr 2026 rechnet Sartorius mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von fünf bis neun Prozent. Die operative Marge soll auf etwas über 30 Prozent steigen.