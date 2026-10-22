Zuletzt war die Prognose im Juli auf eine Spanne von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken erhöht worden. Analysten hatten im Schnitt mit einem Betriebsgewinn von 1,5 Milliarden Franken gerechnet.

Im dritten Quartal verbuchte der Konzern bei einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 7,4 Milliarden Franken einen Anstieg des EBIT um 53 Prozent auf 435 Millionen. Konzernchef Stefan Paul betonte: "Sämtliche Geschäftsbereiche haben zum Erfolg beigetragen." Die zuletzt angekündigte langfristige Partnerschaft mit Amazon ermögliche es, künftige Wachstumschancen noch schneller und effektiver zu nutzen.