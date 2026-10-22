Rund lief es vor allem in aufstrebenden Märkten, während sich das Geschäft in Nordamerika erholte. Der Umsatz des Schweizer Konzerns erreichte 22,8 Milliarden Franken (24,3 Mrd. Euro). Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Umsatz von 22,5 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet.

"Wir erzielen stärkeres Wachstum, indem wir unsere Strategie im Tagesgeschäft konsequent umsetzen", erklärte der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende Konzernchef Philipp Navratil. Navratil ist dabei, das Geschäft auf die vier Bereiche Kaffee, Produkte für Heimtiere und Nutrition sowie regionale Kulinarikprodukte und Snacks zu fokussieren und sich von einer Reihe anderer Geschäfte zu trennen. Nestle bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, wonach das organische Wachstum zwischen drei und vier Prozent und die bereinigte operative Ergebnismarge im Bereich der 16,4 Prozent der ersten Jahreshälfte liegen sollen.

Die Aktivitäten in Russland würden per Ende September 2026 entkonsolidiert, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Vermögenswerte des Schweizer Konzerns Mitte September unter Zwangsverwaltung gestellt hatte. Der Schritt habe keine Auswirkungen auf den Umsatz im dritten Quartal und begrenzte finanzielle Auswirkungen auf die zugrunde liegenden Ergebnisse für 2026, erklärte Nestle.