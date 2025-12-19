Kosmetikkonzern Coty verkauft restliche Wella-Anteile an KKR

© APA/APA/dpa/Frank May home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Kosmetikkonzern Coty der deutschen Milliardärsfamilie Reimann hat ⁠seinen restlichen Anteil von 25,8 Prozent an der Haarpflegemarke ‌Wella für 750 Mio. Dollar (640 Mio. Euro) an den US-Finanzinvestor KKR verkauft. Mit dem Großteil ‍des Erlöses solle die Verschuldung gesenkt werden, teilte das Unternehmen mit. Coty behält jedoch das Recht, ‌mit 45 Prozent an den Erlösen aus einem künftigen Verkauf oder ‌einem Börsengang von Wella beteiligt zu werden.

