Kosmetikkonzern Coty verkauft restliche Wella-Anteile an KKR

Der US-Kosmetikkonzern Coty der deutschen Milliardärsfamilie Reimann hat seinen restlichen Anteil von 25,8 Prozent an der Haarpflegemarke Wella für 750 Mio. Dollar (640 Mio. Euro) an den US-Finanzinvestor KKR verkauft. Mit dem Großteil des Erlöses solle die Verschuldung gesenkt werden, teilte das Unternehmen mit. Coty behält jedoch das Recht, mit 45 Prozent an den Erlösen aus einem künftigen Verkauf oder einem Börsengang von Wella beteiligt zu werden.
Mit dem Verkauf schließt Coty ein im Jahr 2020 begonnenes Programm zur Straffung seiner Geschäfte ab. Der Konzern hatte Wella 2015 im Rahmen der 12,5 Mrd. Dollar teuren Übernahme des Kosmetikgeschäfts von Procter & Gamble erworben. Anfang des Jahres leitete Coty eine strategische Überprüfung seines Kosmetikgeschäfts ein. Diese könnte zum Verkauf von Marken wie Rimmel und CoverGirl führen. Coty will sich lieber auf sein Parfümgeschäft konzentrieren.