KNDS und Leonardo planen Artilleriesystem für Italien

Das Artilleriesystem werde auf einem Geschützmodul von KNDS und einer Radfahrzeugplattform von Leonardo basieren, hieß es. "Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Interoperabilität der europäischen Landstreitkräfte und der Zusammenarbeit der europäischen Industrie", erklärte der designierte Chef von KNDS Deutschland, Florian Hohenwarter. KNDS ist ein Zusammenschluss der deutschen Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter.