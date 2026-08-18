Klarna überrascht Analysten

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 91 Millionen Dollar von 29 Mio im Vorjahr, der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 993,8 Millionen Dollar.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) als Maß der Geschäftstätigkeit stieg im Quartal um 18 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar, in den USA stieg das GMV sogar um 27 Prozent. Dennoch senkte das Unternehmen seine GMV-Prognose für das Gesamtjahr von zuvor über 155 Milliarden auf 149 bis 151 Milliarden Dollar und begründete dies mit "einer zurückhaltenderen Einschätzung vor allem der Umsätze in Deutschland, unserem volumenmäßig größten Markt".