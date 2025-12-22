KI-Chip-Hersteller Cerebras vor neuem Anlauf für Börsengang

In dem neuen Antrag werde der Technologiekonzern G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nicht mehr als Investor erwähnt, sagte einer der Insider. Die Beteiligung ‌von G42 hatte in der Vergangenheit zu einer Verzögerung des Börsengangs geführt, da die US-Behörden eine Sicherheitsüberprüfung vornahmen. ‌Cerebras lehnte eine Stellungnahme ab. G42 war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Cerebras hatte einen früheren Anlauf für einen Börsengang im Oktober 2025 zurückgezogen. Zuvor hatte die US-Behörde für die Prüfung ausländischer Investitionen (CFIUS) die Beteiligung von G42 wegen Sicherheitsbedenken geprüft. Washington befürchtete, dass über Unternehmen aus dem Nahen Osten fortschrittliche US-Technologie nach China gelangen könnte. Cerebras hatte dann Anfang des Jahres die Genehmigung durch CFIUS bekanntgegeben. G42 war nicht nur Minderheitsinvestor, sondern ​früheren Angaben zufolge auch der größte Kunde von Cerebras. Im Jahr 2023 entfielen auf den Konzern aus Abu ​Dhabi 83 Prozent des Umsatzes des US-Unternehmens. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist für seine besonders großen Chips bekannt, die für das Training von KI-Modellen entwickelt wurden.