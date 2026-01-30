Kerninflation in Tokio schwächt sich im Jänner ab

Ein separater Index, der sowohl frische Lebensmittel als auch Kraftstoffkosten ausklammert, stieg im Jänner um 2,4 Prozent nach 2,6 Prozent im Vormonat. Dieser wird von der BOJ als Maß für die nachfragebedingten Preise genau beobachtet.

Die Notenbank hatte im Dezember die Zinssätze auf 0,75 Prozent und damit auf ein 30-Jahres-Hoch angehoben. Dies war ein weiterer Schritt zur Beendigung der jahrzehntelangen massiven geldpolitischen Unterstützung. Die BOJ ist zuversichtlich, dass Japan auf dem Weg ist, ihr Inflationsziel von zwei Prozent dauerhaft zu erreichen. Vergangene Woche behielt die Zentralbank ihre restriktiven Inflationsprognosen bei und betonte ihre Wachsamkeit gegenüber Preisrisiken durch einen schwachen Yen. Dies signalisiert, dass die Währungshüter beabsichtigen, die Zinsen weiter anzuheben.