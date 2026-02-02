Abo

Japans Industrie wächst so stark wie seit 3,5 Jahren nicht

Exportaufträge für japanische Industrie legten zu
Die Stimmung in der japanischen Industrie hat sich im Jänner einer Umfrage des privaten Sektors zufolge so stark aufgehellt wie seit fast dreieinhalb Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg von 50,0 Punkten im Vormonat auf nunmehr 51,5, wie das Institut am Montag mitteilte. Damit liegt das Barometer über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Eine starke Kundennachfrage führte zu einem Anstieg der Produktion und der Neuaufträge. Unternehmen führten das Wachstum auf ein günstigeres Nachfrageumfeld und die Einführung neuer Produkte zurück.

Die neuen Exportaufträge legten erstmals seit Februar 2022 zu, gestützt durch eine starke Nachfrage aus Schlüsselmärkten wie den USA und Taiwan. Der Inflationsdruck bleibt jedoch eine Sorge. Die Einkaufspreise stiegen aufgrund höherer Arbeits- und Rohstoffkosten sowie eines schwächeren Yen stark an. Infolgedessen erhöhten sich die Verkaufspreise so schnell wie seit 19 Monaten nicht mehr. Einige Firmen äußerten Bedenken hinsichtlich der Inflation und der künftigen Nachfragestärke, was das Geschäftsvertrauen auf ein Drei-Monats-Tief sinken ließ. Der Gesamtausblick blieb dennoch optimistisch, gestützt von der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern und Autos.

