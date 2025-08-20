Japans Exporte mit größtem Minus seit 2021

Besonders stark fielen die Ausfuhren in die USA. Sie brachen um 10,1 Prozent ein. Dabei gingen insbesondere die Lieferungen von Autos (-28,4 Prozent) und von Autoteilen (-17,4 Prozent) zurück. Das Volumen der Autoexporte sank jedoch nur um 3,2 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass japanische Hersteller die zusätzlichen Zölle teilweise durch Preissenkungen abfedern.

"Die japanischen Exporteure werden die Kosten letztlich an die US-Verbraucher weitergeben müssen", sagte der Chefökonom des Forschungsinstituts Norinchukin, Takeshi Minami. "Das dürfte die Verkäufe in den kommenden Monaten weiter bremsen."