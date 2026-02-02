Italienische Großbank Intesa verdient 2025 9,3 Mrd. Euro

© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo hat 2025 einen Nettogewinn von 9,3 Mrd. Euro erzielt und damit die Erwartungen leicht übertroffen. Im laufenden Jahr soll der Nettogewinn auf rund zehn Milliarden Euro steigen, wie das Institut am Montag mitteilte. Aus dem Gewinn des vergangenen Jahres sollen 6,5 Mrd. Euro als Bardividende gezahlt werden. Mit 2,3 Mrd. Euro will die Bank zudem ab Juli eigene Aktien zurückkaufen.

