Italien: Wirtschaft etwas stärker gewachsen als erwartet

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Die italienische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent zu, teilte das italienische Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mit. Volkswirte hatten für den Zeitraum April bis Juni im Schnitt ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,3 Prozent gewachsen.

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