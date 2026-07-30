British American Tobacco wächst im Halbjahr

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn der Briten legte um 2,5 Prozent auf gut 5,4 Mrd. Pfund zu. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 3,5 Prozent auf 5,3 Mrd. Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Unternehmenschef Tadeu Marroco. Demnach dürften beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele erreicht werden. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen.

Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss ging in den sechs Monaten bis Ende Juni um rund 30 Prozent auf knapp 3,2 Mrd. Pfund zurück. Unter anderem drückten Kosten für den Konzernumbau auf den Gewinn. Die Aktie gab im frühen Handel knapp zwei Prozent nach.