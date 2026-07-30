Konjunkturaussichten für die Schweiz weiter aufgehellt

Im Juli stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 1,4 Punkte auf 103,5 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März auf 95 Punkte weiter erholt und notiert wie im Vormonat wieder über 100 Punkten. Der Iran-Krieg hatte zwischenzeitlich für einen Dämpfer gesorgt. Das Juli-Barometer fiel damit deutlich über den Erwartungen aus.