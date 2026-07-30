280 Beschäftigte verlieren ihren Job

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Der Milka-Hersteller Mondelez kann mit seiner Quartalsbilanz bei Anlegern punkten. Das auch für seine Cadbury-Schokolade und Oreo-Kekse bekannte US-Unternehmen übertraf mit einem Umsatz von 9,36 Mrd. Dollar (8,23 Mrd. Euro) im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit nur 9,20 Mrd. Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn lag ebenfalls über den Schätzungen.
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Der Konzern profitiert davon, dass Kunden trotz höherer Preise weiter zu seinen Produkten greifen. Mondelez hob seine Jahresprognose für das organische Umsatzwachstum auf mindestens 2 Prozent an. Zuvor war ein Plus von bis zu 2 Prozent erwartet worden. Die Prognose für den Jahresgewinn behielt der Schoko-Riese unverändert bei.