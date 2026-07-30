280 Beschäftigte verlieren ihren Job

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Der Milka-Hersteller Mondelez kann mit seiner Quartalsbilanz bei Anlegern punkten. Das auch für seine Cadbury-Schokolade und Oreo-Kekse bekannte US-Unternehmen übertraf mit einem Umsatz von 9,36 Mrd. Dollar (8,23 Mrd. Euro) im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit nur 9,20 Mrd. Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn lag ebenfalls über den Schätzungen.

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