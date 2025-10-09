IPO: Aktien von Ottobock stoßen auf großes Interesse

Nach Angaben von Ottobock wurden rund 12,2 Millionen Aktien zu je 66 Euro ausgegeben. Der Erlös beläuft sich auf gut 800 Millionen Euro. Die Anteilscheine werden im sogenannten Prime Standard gehandelt. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in die DAX-Indexgruppe aufgenommen zu werden.

Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt.