Intesa-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung zu

Die Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des rund 35 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots für MPS beitragen. Intesa will den Kauf mit einer Kombination aus Barzahlung und der Ausgabe neuer Aktien finanzieren. Mit der Zustimmung ist ein wichtiger Schritt für die geplante Transaktion getan.

MPS hatte vor zwei Wochen eine Doppel-Offerte von rund 34 Milliarden Euro für die norditalienische Banco BPM und den Vermögensverwalter Banca Generali vorgelegt. Damit will sich das Institut gegen die feindliche Übernahme durch Intesa Sanpaolo wehren.