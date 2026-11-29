Fast jede fünfte Person mit einer Rot-Weiß-Rot-Karte kommt aus China. Zweitstärkste Herkunftsnation ist Bosnien-Herzegowina. Dahinter folgen Inder, Serben und Türken. Insgesamt verfügen Bürger aus über 100 Nationen über eine Rot-Weiß-Rot-Karte.

Die Karte soll ein kriteriengeleitetes Instrument sein, das qualifizierte Zuwanderung für Drittstaatsangehörige (also Personen von außerhalb der EU, des EWR, der Schweiz etc.) ermöglicht. Sie bietet die Möglichkeit einer befristeten verlängerbaren Niederlassung kombiniert mit einer Erlaubnis für eine konkrete Arbeitgeberin bzw. einen konkreten Arbeitgeber zu arbeiten.

Die Karte wird für bis zu zwei Jahre ausgestellt, danach kann man unter Umständen auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus wechseln, die unter anderem den Vorteil bietet, dass man zum ganzen Arbeitsmarkt zugelassen wird, also nicht auf einen bestimmten Dienstgeber angewiesen ist. Diese Plus-Karte steht auch Angehörigen von Rot-Weiß-Rot-Kartenbesitzern zu.

Um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu erhalten, muss man eine gewisse Punktezahl in einem Kriterienkatalog (etwa Ausbildung, Sprachkenntnisse) erfüllen. Wie hoch die Erfordernis ist, hängt von der Kategorie ab. So sind es bei Mangelberufen weniger als bei besonders Hochqualifizierten.