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"Er war damals sehr getroffen davon", sagte Sobotka über den zu dieser Zeit suspendierten Sektionschef. Er habe diesen damals wiederholt getroffen. Pilnacek habe ihn wegen der aus seiner Sicht ungerechtfertigten Suspendierung um Hilfe gebeten und gefragt, warum er, Sobotka, ihn nicht unterstütze: "Das wäre aber nicht nur kontraproduktiv gewesen, das hätte ich auch niemals getan." Wohin hätte er seine Wünsche tragen sollen, fragte Sobotka: "Ich habe ihm damals gesagt, Disziplinarverfahren nehmen einfach ihren Gang; er muss sich gedulden." Er kenne den rechtlichen Weg selbst am besten, und diesen müsse er gehen, schilderte Sobotka.
Konfrontiert mit der Tonbandaufnahme, auf der Pilnacek Sobotka vorwirft, dass er regelmäßig interveniert habe, meinte Sobotka: "Sie meinen die KGB-Aufnahme, die unrechtmäßig aufgenommen wurde?" Von diesen Vorwürfen habe er aus den Medien erfahren, als das Tape veröffentlicht worden sei. "Das sind Aussagen eines Mannes, der tief gefallen ist und in einer Ausnahmesituation war", erklärte er: "Er war ein Geächteter. Er hat immer versucht, einen Anker zu finden." Er habe sich damals "mental um ihn gekümmert und zugehört", so Sobotka: "Und ich habe wieder gesagt, lieber Christian, das kannst nur du lösen."
Auf die Frage, ob er bei Pilnacek interveniert habe, um die 2021 stattgefundene Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale zu verhindern, meinte Sobotka, "dass das inhaltlich gar nicht geht". Schließlich sei Pilnacek schon im Februar suspendiert worden, die Hausdurchsuchung habe im Oktober stattgefunden. "Wie will ein disziplinär verfolgter Sektionschef etwas abdrehen?", fragte Sobotka.
Er habe Pilnacek seit seiner Tätigkeit als Innenminister gekannt, erklärte Sobotka. In den Jahren 2016 und 2017 habe es oftmals Kontakt gegeben, um Gesetzesmaterien für das Parlament aufzubereiten, wie die Überwachung von Messengerdiensten, die damals bereits gescheitert sei. Vorwiegend sei es aber immer um "rechtspolitische Themen" gegangen. Und auch als er zum Nationalratspräsidenten gewählt wurde, habe es immer Anknüpfungspunkte gegeben. Pilnacek habe immer wieder Vorschläge für "das eine oder andere Rechtsthema" gebracht, "was man tun könnte".
Vom Ableben des Justizsektionschefs habe er beim Tennisspielen aus den Medien erfahren. Dann habe er in seinem Büro angerufen und sich erkundigt. Damals habe er freilich mit vielen Leuten gesprochen, aber jedenfalls nicht mit ermittelnden Behörden. An ein Telefonat mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz kann er sich nicht erinnern: "Meines Wissens nach war Kurz weder Obmann noch in einer anderen Funktion, mir ist nichts erinnerlich."
Bei Gesprächen mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin, die mit Pilnacek und dessen Bekannter in einem Haus nahe des Fundorts des Leichnams gewohnt hatte, habe er nie über den Laptop oder über USB-Sticks gesprochen. "Das interessiert mich auch nicht", meinte er zum Laptop. Die Frau sei eine langjährige Mitarbeiterin gewesen, die ihn seit seiner Zeit aus der Landesregierung begleitet habe. Gegenstand der Gespräche sei "natürlich immer wieder der Tod Pilnaceks" gewesen. Er habe versucht, sie bestmöglich zu unterstützen. Auch seine Frau sei Ratgeberin für die Mitarbeiterin gewesen.
Damals seien immer wieder "Fantasien" über den Tod Pilnaceks kursiert. Er habe dann in weiterer Folge eingemahnt, "mit diesen Verschwörungstheorien aufzuhören". Auch habe er seiner Mitarbeiterin geraten, nicht "willkürlich mit Journalisten" zu sprechen, da sie ja nicht versiert im Umgang mit Medien sei. Er habe sie schützen wollen. "Mit mir hat das überhaupt nichts zu tun gehabt", so der Politiker.
Sobotkas Befragung wurde immer wieder von Geschäftsordnungsdebatten unterbrochen. So diskutierten die Abgeordneten zum Beispiel darüber, ob zu einer "Interventionsliste" aus seinem Kabinett gefragt werden darf, die auf einem Datenträger gefunden wurde. Die politische Tätigkeit des ehemaligen Innenministers Sobotka sei - jedenfalls ohne Bezug zu Pilnacek - nicht Untersuchungsgegenstand, so Verfahrensrichterin Christa Edwards nach einer längeren Debatte.
Der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker freute sich, dass Sobotka diesmal befragungsfähig war, nachdem er beim letzten Mal krankheitsbedingt abgesagt hatte. In einem Statement vor dem Start der Befragung ortete er bei Sobotka "viele offene Fragen", schließlich komme Sobotka als "zentrale" Figur mehrfach in den Akten vor. Auch die Fraktionsführer von SPÖ und NEOS, Jan Krainer und Sophie Wotschke, sahen Sobotka als Schlüsselperson im U-Ausschuss. Nicht nur, dass er von Pilnacek auf einer Tonbandaufnahme beschuldigt worden sei, persönlich zu intervenieren, seien auch auf dem Laptop des ehemaligen Sektionschefs klassifizierte Dokumente entdeckt worden, die aus dem Umfeld Sobotkas stammen dürften. Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli wiederum erwartete sich, dass die ÖVP "endlich einmal Verantwortung für ihr eigenes Tun übernimmt". Sie befürchtete aber "ausufernde Geschäftsordnungsdebatten" statt Aufklärung.
ÖVP-Mandatar Jakob Grüner konnte die Vorwürfe nicht nachvollziehen und ordnete die Ladung Sobotkas und Edtstadlers als "Politikerschaulaufen" ein. Offenbar sei am Ende eines U-Ausschusses eine "gewisse Zuspitzung" erforderlich. Bis dato habe dieser kaum konkrete Erkenntnisse gebracht. Die Ladung Edtstadlers stehe wohl im Zusammenhang mit dem beginnenden Wahlkampf in Salzburg. Er sei sich bewusst, dass Sobotka "polarisiert", er sei auch mehrfach Auskunftsperson in anderen U-Ausschüssen gewesen, so Grüner. Er wolle aber nicht, dass die Befragung für eine "parteipolitische Abrechnung" genutzt werde.
Nach Sobotkas Befragung ist dann jene Edtstadlers anberaumt. Die ehemalige Kanzleramtsministerin steht aufgrund sichergestellter Chats mit Pilnacek auf der blauen Befragungsliste. Der suspendierte Sektionschef hatte in E-Mails an sie und den damaligen ÖVP-Generalsekretär und heutigen Bundeskanzler Christian Stocker geplante Änderungen im Korruptionsstrafrecht durch die grüne Justizministerin Alma Zadić kritisiert.
Die Befragungstage Dienstag und Donnerstag dieser Woche sind bereits Teil des durch die FPÖ verlängerten U-Ausschusses. Regulär weiter geht es am 17. Dezember, an dem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz geladen ist, und am 18. Dezember. Reservetage sind noch für den Jänner vorgesehen.