"Er war damals sehr getroffen davon", sagte Sobotka über den zu dieser Zeit suspendierten Sektionschef. Er habe diesen damals wiederholt getroffen. Pilnacek habe ihn wegen der aus seiner Sicht ungerechtfertigten Suspendierung um Hilfe gebeten und gefragt, warum er, Sobotka, ihn nicht unterstütze: "Das wäre aber nicht nur kontraproduktiv gewesen, das hätte ich auch niemals getan." Wohin hätte er seine Wünsche tragen sollen, fragte Sobotka: "Ich habe ihm damals gesagt, Disziplinarverfahren nehmen einfach ihren Gang; er muss sich gedulden." Er kenne den rechtlichen Weg selbst am besten, und diesen müsse er gehen, schilderte Sobotka.

Konfrontiert mit der Tonbandaufnahme, auf der Pilnacek Sobotka vorwirft, dass er regelmäßig interveniert habe, meinte Sobotka: "Sie meinen die KGB-Aufnahme, die unrechtmäßig aufgenommen wurde?" Von diesen Vorwürfen habe er aus den Medien erfahren, als das Tape veröffentlicht worden sei. "Das sind Aussagen eines Mannes, der tief gefallen ist und in einer Ausnahmesituation war", erklärte er: "Er war ein Geächteter. Er hat immer versucht, einen Anker zu finden." Er habe sich damals "mental um ihn gekümmert und zugehört", so Sobotka: "Und ich habe wieder gesagt, lieber Christian, das kannst nur du lösen."