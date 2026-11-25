Unter den weiteren OECD-Mitgliedern innerhalb Europas lagen auch noch die Ausgaben in der Schweiz (6.232 Euro) und in Norwegen (5.585 Euro) über jenen hierzulande. Im EU-Schnitt waren es 3.955 Euro. Dafür blieb in Österreich der durchschnittliche jährliche Zuwachs mit 1,4 Prozent (in der Periode 2019 bis 2024) unterdurchschnittlich. Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt in Österreich bedeutete mit 11,7 Prozent ebenfalls Platz 2 im EU-Ranking hinter Deutschland.

Der Anteil der Gesundheit an den Staatsausgaben lag in Österreich laut "Health at a Glance" mit 16 Prozent nah am EU-Schnitt (15 Prozent). Irland mit 22 Prozent liegt hier ganz vorne, Ungarn mit 10 Prozent am letzten Platz. 99,9 Prozent der Bevölkerung sind krankenversichert, 38,9 Prozent privat zusatzversichert. Einen Spitzenplatz hat Österreich auch bei der Anzahl der Medizinerinnen und Mediziner mit 5,6 praktizierenden Ärzten pro 1.000 Einwohnern inne. Nur Spitzenreiter Griechenland und Italien übertreffen dies.