Die Regierungsspitze verwies darauf, dass sich insbesondere die Technik zur Detektion und Abwehr von Drohnen in den vergangenen zehn Jahren massiv weiterentwickelt hat. Folge sei, dass auch die Technik zur Abwehr entsprechend weiterentwickelt werden müsse. Die Direktion Spezialeinheiten der Polizei werde daher ab 2027 über zwei "hochmoderne und teilmobile" Drohnenabwehrsysteme verfügen, um rasch auf Veränderungen in der Bedrohungslage reagieren zu können. Zu Details, um welche Systeme es sich konkret handelt, wollte man aus Sicherheitsgründen keine Auskunft geben.

Zu den Kosten verwies Tanner auf den Aufbauplan 2032+ des Bundesheeres. Dass Abwehrsysteme mittlerer und längerer Reichweite sowie die Nachfolge des Eurofighters noch nicht budgetiert sind, sei richtig, so die Ministerin auf Nachfrage. Dies müsse innerhalb einer Arbeitsgruppe geklärt werden. "Die Bundesregierung bekennt sich zu Luftverteidigung", betonte sie.