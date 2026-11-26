NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke konfrontierte den früheren Kanzler mit einer Zeugenaussage eines ehemaligen Mitarbeiters der "Kronen Zeitung". Dieser habe gemeint, von einer angeblichen Intervention Nehammers gehört zu haben. Nehammer betonte, weder beim ORF noch bei der "Kronen Zeitung" interveniert zu haben. Erst nach und aufgrund der Aussage habe er mit dem Chefredakteur der "Krone" über den Fall Pilnacek gesprochen. Er frage sich bis heute, wie er "in diese ganzen Geschichten" hineingekommen sei, so der Ex-Kanzler.

Er habe auch erwogen, wegen Falschaussage gegen den Journalisten vorzugehen, sagte Nehammer. Da die Aussage aber auf "Hörensagen" basierte, habe er letztendlich davon abgesehen. Vor der medialen Berichterstattung über das Tape habe er "nichts Konkretes" darüber gewusst, allerdings habe es Gerüchte gegeben. Er kritisierte, dass eine heimlich aufgenommene Aussage zu Verschwörungstheorien geführt hätte.

Zu Details im Fall Pilnacek hatte Nehammer wiederholt keine Wahrnehmungen. So etwa dazu, wie und wann genau er vom Tod des Sektionschefs erfahren hat. Wahrscheinlich sei er von seinem Kabinettschef informiert worden, meinte der Ex-Kanzler. Seine Lebensrealität sei damals eine andere gewesen. Der Tag, als Pilnacek tot aufgefunden wurde, sei für ihn "extrem dynamisch" gewesen, auf seinem Terminkalender standen etwa eine Sitzung des Krisensicherheitskabinetts zu Geiselnahmen der Hamas sowie ein Staatsbesuch, auch die Sicherheitslage in Europa und die Gasversorgung hätten ihn beschäftigt.