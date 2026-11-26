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NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke konfrontierte den früheren Kanzler mit einer Zeugenaussage eines ehemaligen Mitarbeiters der "Kronen Zeitung". Dieser habe gemeint, von einer angeblichen Intervention Nehammers gehört zu haben. Nehammer betonte, weder beim ORF noch bei der "Kronen Zeitung" interveniert zu haben. Erst nach und aufgrund der Aussage habe er mit dem Chefredakteur der "Krone" über den Fall Pilnacek gesprochen. Er frage sich bis heute, wie er "in diese ganzen Geschichten" hineingekommen sei, so der Ex-Kanzler.
Er habe auch erwogen, wegen Falschaussage gegen den Journalisten vorzugehen, sagte Nehammer. Da die Aussage aber auf "Hörensagen" basierte, habe er letztendlich davon abgesehen. Vor der medialen Berichterstattung über das Tape habe er "nichts Konkretes" darüber gewusst, allerdings habe es Gerüchte gegeben. Er kritisierte, dass eine heimlich aufgenommene Aussage zu Verschwörungstheorien geführt hätte.
Zu Details im Fall Pilnacek hatte Nehammer wiederholt keine Wahrnehmungen. So etwa dazu, wie und wann genau er vom Tod des Sektionschefs erfahren hat. Wahrscheinlich sei er von seinem Kabinettschef informiert worden, meinte der Ex-Kanzler. Seine Lebensrealität sei damals eine andere gewesen. Der Tag, als Pilnacek tot aufgefunden wurde, sei für ihn "extrem dynamisch" gewesen, auf seinem Terminkalender standen etwa eine Sitzung des Krisensicherheitskabinetts zu Geiselnahmen der Hamas sowie ein Staatsbesuch, auch die Sicherheitslage in Europa und die Gasversorgung hätten ihn beschäftigt.
Von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sichergestellte Daten hatten ergeben, dass Pilnacek in Einzelfällen ÖVP-Politiker juristisch beraten hat. Der verantwortliche Oberstaatsanwalt hatte im U-Ausschuss außerdem von einer Einbindung Pilnaceks in die Arbeit der ÖVP als Partei berichtet. Auch dazu hatte Nehammer keine konkreten Wahrnehmungen. Er selbst habe jedenfalls keine Beratungsleistungen des Sektionschefs, der ihm als hervorragender Jurist bekannt war, in Anspruch genommen. Allerdings würden Experten seitens der Politik immer wieder wegen ihres fachlichen Wissens eingebunden.
Die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure kritisierte in einer Aussendung indes, dass Nehammer keinen Kameraschwenk im Ausschusslokal zuließ. Sie forderte künftige Auskunftspersonen auf, "diese Form der 'Message Control' zu unterlassen". "Die Möglichkeit, den Kameraschwenk abzulehnen, sollte Auskunftspersonen schützen, die nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen. Auf führende Politikerinnen und Politiker trifft das nicht zu", betonte die Vorsitzende Claudia Dannhauser. Auch hätten sich - unter anderen - Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Christian Stocker (beide ÖVP), Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) und FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht filmen lassen.
Bei der Befragung des Bezirksinspektors stand ein weiteres Mal Pilnaceks Geisterfahrt kurz vor dessen Tod im Mittelpunkt. Laut FPÖ würden sich um diese "unterschiedliche Gerüchte ranken". Es gebe einen Amtsvermerk, aus dem hervorgehe, dass das Lagezentrum des Innenministeriums bei der Geisterfahrt von suizidaler Absicht gesprochen habe. Bereits befragte Beamte hätten diese Absicht nicht erkannt.
Der Beamte selbst betonte, dass er in seiner Funktion als Offizier vom Tag von seinem Kollegen Informationen zur Geisterfahrt bekommen habe, die er zeitnah im Amtsvermerk niedergeschrieben habe. Dass es eine möglicherweise falsche Protokollierung gegeben haben könnte, verneinte der Polizist: "Ich habe die Informationen bekommen und die habe ich dann verschriftlicht." Auch danach habe es keine Kontaktaufnahme gegeben: "Für mich war die Sache damit erledigt."
Die Befragung des Beamten dauerte nicht einmal eine Stunde, weswegen auch der U-Ausschuss-Tag früh endete. Regulär weiter geht es am 17. und 18. Dezember. Reservetage sind noch für den Jänner vorgesehen.