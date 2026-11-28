In den Erläuterungen zur geplanten Novelle des Schulunterrichtsgesetzes heißt es, es sei wichtig, den Schulen neben langfristigen klimasensiblen baulichen Maßnahmen auch erweiterte organisatorische Handlungsspielräume zu eröffnen, um rasch und schulautonom treffsicher auf die Situation der einzelnen Schule oder Klasse eingehen zu können. Als Basis für die möglichen Erleichterungen dient das Warnsystem der GeoSphere Austria.

Schon bei Stufe 2 (leicht erhöhte Hitzebelastung) kann der Unterrichtsbeginn von der Schule auf 7 Uhr vorverlegt werden. Dabei sei jedoch auf die Zumutbarkeit des Schulweges, insbesondere im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und deren Fahrzeiten, Rücksicht zu nehmen. Im Sport-Unterricht soll sicher gestellt werden, dass von "körperlich anstrengenden" Übungen abgesehen wird. Leistungsfeststellungen sollen entfallen oder in möglichst kühlen Räumen stattfinden. Als weitere Maßnahme gilt etwa die Anordnung von Schulveranstaltungen außerhalb des normalen Kontingents, wenn diese an weniger heißen Orten (etwa Museen oder Schwimmbädern) stattfinden.

Bei Hitzestufe 3 (erhöhte Hitzebelastung) kann ein Entfall des Nachmittagsunterrichts sowie eine Verkürzung des Schultags angeordnet werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen soll auch IKT-gestützter Unterricht (also über elektronische Kommunikation) in Betracht gezogen werden. Schülerinnen und Schüler können auch dem Unterricht fernbleiben dürfen, wenn die Schulleitung bekannt gibt, dass für die jeweilige Klasse kein Unterricht in einer ausreichend kühlen Umgebung möglich ist.