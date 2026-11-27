Grund dafür ist laut dem Mittelfristgutachten, dass zwar die Beitragseinnahmen durch eine höhere Beschäftigung und wachsende Einkommen weiter ansteigen dürften, gleichzeitig werde aber der Pensionsaufwand noch stärker wachsen. Verantwortlich dafür seien die steigende Zahl der Pensionen sowie vor allem die anwachsenden Durchschnittspensionen, die sowohl durch die jährlichen Pensionsanpassungen als auch durch Struktureffekte nach oben klettern würden.

Die Analyse der Bundesmitteldynamik zeigt, dass der Bundeszuschuss zwischen 2025 und 2031 um rund 7,9 Milliarden Euro zunimmt. Der größte Teil dieses Anstiegs entfällt auf die Ausfallhaftung des Bundes, die von 15,7 auf 23,1 Milliarden Euro steigt. Das liegt daran, dass der Pensionsaufwand mit knapp 30 Prozent deutlich schneller zunimmt als die Pflichtbeiträge mit rund 25 Prozent. Die Finanzierungslücke wird dadurch größer und muss über Bundesmittel geschlossen werden.

Eine zentrale Herausforderung sei, dass die Durchschnittspensionen stärker steigen als die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen. Während die Durchschnittspensionen von 2025 bis 2031 um 22,4 Prozent zulegen werden, wachsen die Beitragsgrundlagen laut Prognose nur um 18,8 Prozent. Obwohl die Zahl der Pflichtversicherten ebenfalls zunimmt und das Verhältnis von Beitragszahlern zu Pensionen mit rund 1,7 relativ stabil bleiben dürfte, werde dies nicht ausreichen, um die Ausgabenentwicklung auszugleichen, hieß es. Vergleichsweise moderat entwickelt sich hingegen der Aufwand für die Ausgleichszulagen. Dieser werde bis 2031 lediglich um rund zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro anwachsen.