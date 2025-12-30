Insider: Samsung und Hynix dürfen weiter nach China liefern

Einer der Insider sagte, die US-Regierung habe ein jährliches Genehmigungssystem für den Export von Chip-Fertigungsanlagen nach China eingeführt. Samsung, SK Hynix und auch die taiwanische TSMC hatten bisher von Ausnahmeregelungen für die weitreichenden US-Beschränkungen für chipbezogene Exporte nach China profitiert. Diese Genehmigungen laufen jedoch zum 31. Dezember aus. Das bedeutet, dass Lieferungen von US-Anlagen zur Chipherstellung in die chinesischen Fabriken der drei Chipkonzerne danach eine US-Ausfuhrgenehmigung benötigen.

Für Samsung, den weltgrößten Speicherchip-Hersteller, und die Nummer zwei, SK Hynix, ist China ein wichtiger Produktionsstandort, insbesondere für herkömmliche Speicherchips. Deren Preise sind aufgrund der Nachfrage von KI-Rechenzentren und eines knappen Angebots zuletzt stark gestiegen. Samsung und SK Hynix lehnten eine Stellungnahme ab. Das US-Handelsministerium und TSMC waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.