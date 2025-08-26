Insider: Korean Air will rund 100 Boeing-Jets kaufen

© APA/APA/AFP/POOL/BENOIT TESSIER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Flugzeugbauer Boeing steht Insidern zufolge vor einem Großauftrag der Fluggesellschaft Korean Air über rund 100 Maschinen. Die Bekanntgabe werde während des Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung in Washington erwartet, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es wäre die größte Bestellung in der Geschichte der koreanischen Fluggesellschaft und umfasse voraussichtlich eine Mischung aus den Boeing-Modellen 787, 777 und 737.

