Insider: Korean Air will rund 100 Boeing-Jets kaufen

Korean Air will rund 100 Boeing-Jets kaufen

Größte Bestellung in der Geschichte der Fluggesellschaft
Der Flugzeugbauer Boeing steht Insidern zufolge vor einem Großauftrag der Fluggesellschaft Korean Air über rund 100 Maschinen. Die Bekanntgabe werde während des Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung in Washington erwartet, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es wäre die größte Bestellung in der Geschichte der koreanischen Fluggesellschaft und umfasse voraussichtlich eine Mischung aus den Boeing-Modellen 787, 777 und 737.

Die Chefin der Boeing-Sparte für Verkehrsflugzeuge, Stephanie Pope, und der Chef von Korean Air, Cho Won Tae, nahmen am Montag an einem Treffen von Wirtschaftsführern mit dem südkoreanischen Staatsoberhaupt in Washington teil. Boeing lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

