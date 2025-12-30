Inflation in Spanien sinkt auf drei Prozent

Trotz des Dämpfers bleibt die Inflation in Spanien im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone hoch. Die Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone liegt nach wie vor deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den Währungsraum eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich meldete das Statistikamt für Dezember einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im November hatte die Preisentwicklung in dieser Betrachtung stagniert.