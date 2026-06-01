Industrie trieb Schweizer Wirtschaftswachstum an

©DPA, Oliver Berg, Apa
Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn dank einer starken Industrie schneller gewachsen. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im ersten Quartal 2026 um 0,4 Prozent zu, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe erwies sich dabei als maßgebliche Stütze.
von
Gebremst wurde das Wachstum von der chemisch-pharmazeutischen Industrie, deren Exporte deutlich zurückgingen. Die Binnennachfrage habe sich schwach entwickelt. Die privaten Konsumausgaben stagnierten, was sich in einem Rückgang im Einzelhandel niedergeschlagen habe.
KÖLN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Oliver Berg