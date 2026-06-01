Industrie trieb Schweizer Wirtschaftswachstum an

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Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn dank einer starken Industrie schneller gewachsen. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im ersten Quartal 2026 um 0,4 Prozent zu, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe erwies sich dabei als maßgebliche Stütze.

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