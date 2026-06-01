Hoffnung auf KI-Deals treibt Samsung und LG an

"Jensens Besuch in Südkorea ist von großer Bedeutung. Nvidia braucht Südkorea", sagte Jeff Kim, Analyst bei KB Securities. Auch starke Exportdaten ermunterten die Anleger zu Aktienkäufen im südkoreanischen Technologiesektor. Die südkoreanischen Halbleiterausfuhren erreichten im Juni dank des KI-Booms ein Rekordhoch. Zudem teilte Samsung mit, mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten HBM-Speicherchips an Kunden begonnen zu haben. Diese Speicher sind für KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Samsung habe zuvor bei HBM-Chips im Vergleich zum Konkurrenten SK Hynix zurückgelegen, hieß es von Analysten.