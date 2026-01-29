Ifo: Auftragsmangel bleibt in Deutschland weit verbreitet

"Die leichte Entspannung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Unternehmen nach wie vor zu wenig Aufträge haben", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die schwache Nachfrage belastet breite Teile der Wirtschaft und wird durch hohe Kosten sowie eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich verstärkt."

In der Industrie blieb der Anteil der Unternehmen mit fehlenden Aufträgen mit 35,9 Prozent nahezu unverändert. Besonders angespannt bleibt die Lage im Maschinenbau: Dort stieg der Wert von 41,4 auf 43,9 Prozent. Auch bei den Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen nahm der Auftragsmangel zu: Der Anteil erhöhte sich von 40,7 auf 46,8 Prozent. In der Automobilindustrie berichtete rund ein Viertel der Betriebe von entsprechenden Problemen. Bei den Getränkeherstellern dagegen entspannte sich die Lage: Der Anteil der Firmen mit Auftragsmangel halbierte sich auf 13,6 Prozent.

Im Dienstleistungssektor klagten die Unternehmen etwas seltener über fehlende Aufträge. Der Anteil sank von 33,4 auf 31,1 Prozent. Besonders betroffen bleiben Unternehmensberater (53,8 Prozent) sowie die Werbebranche (51,2 Prozent). Aber auch in der Beherbergung und bei den IT-Dienstleistern verharrt der Anteil mit jeweils 48,1 Prozent auf hohem Niveau.

Auch im Handel bleibt die Lage schwierig, so das Ifo-Institut. Unter den Großhändlern beklagen unverändert knapp zwei Drittel der Unternehmen über fehlende Aufträge. Bei den Einzelhändlern hat sich die Situation leicht verschlechtert, von 48,7 auf 51,3 Prozent.