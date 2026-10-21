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IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich

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Aktie legt kräftig zu
 © AFP, MIGUEL MEDINA, Apa
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Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.

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Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Großrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu.

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