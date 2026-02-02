Hyundai lässt Rückkaufoption in Russland verstreichen

Hyundai hatte den Verkauf des Werks im Dezember 2023 bekanntgegeben. Die Fabrik ging für 7.000 Rubel (damals rund 70 Euro) an die russische Firma Art-Finance, die später in AGR Automotive Group umbenannt wurde. Der Konzern verbuchte dabei nach eigenen Angaben einen Verlust von umgerechnet 200 Mio. Euro. Teil der Vereinbarung war die nun verstrichene Rückkaufoption.

Der Betrieb in dem Werk ruhte bereits seit März 2022 infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der darauf folgenden westlichen Sanktionen. In den vergangenen Jahren haben chinesische Marken erhebliche Marktanteile in Russland gewonnen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im Dezember berichtet, dass Hyundai aufgrund des andauernden Krieges nicht in der Lage sei, das Werk zurückzukaufen. Zusammen mit der Schwestermarke Kia zählte Hyundai vor dem Krieg zu den drei meistverkauften Marken in Russland.