Hugo Boss sichert sich neue Kreditlinie über 600 Mio. Euro

Hugo Boss hat sich eine neue Kreditlinie über 600 Millionen Euro gesichert. Damit will sich der Modekonzern finanzielle Flexibilität für seine Wachstumsstrategie sichern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Zinskonditionen hängen von der Erreichung bestimmter Umweltziele ab, darunter die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der eigenen Geschäftstätigkeit bis 2030 und entlang der Lieferkette.

