Home Depot bekommt Konsumzurückhaltung zu spüren

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Home Depot hat im zweiten Quartal die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Verbraucher hätten sich bei großen Renovierungen zurückgehalten und sich stattdessen auf kleinere Heimwerkerprojekte konzentriert, teilte die größte US-Baumarktkette mit. Höhere Hypothekenzinsen hielten zudem viele vom Kauf eines neuen Hauses ab, weshalb sie eher in die Instandhaltung ihrer bestehenden Immobilien investierten.

von APA Teilen