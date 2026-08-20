Holcim kauft europäische Fermacell für 840 Millionen Euro

Fermacell stellt Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen her und erwartet 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende, ist in 13 europäischen Märkten aktiv und betreibt sechs Produktionsstandorte.

Holcim rechnet ab dem dritten Jahr mit EBITDA-Synergien von rund 22 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme soll den Gewinn je Aktie ab dem ersten Jahr erhöhen.

Der Abschluss wird in der ersten Hälfte 2027 erwartet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.