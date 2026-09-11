Deutschland pocht auf Bedingungen für Commerzbank-Übernahme

Die Commerzbank sei als bedeutender Arbeitgeber zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Das gelte es auch in Zukunft sicherzustellen.

Klingbeil hat Orcel für diesen Montag zu einem Gespräch ins Ministerium in Berlin eingeladen. Dabei gehe es darum, die Position Berlins darzulegen und in den Austausch zu treten, sagte der Sprecher. Dies begleite die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliege, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen. Die deutsche Regierung sei auch in Gesprächen mit der Commerzbank und dem Betriebsrat.

Die Bank-Austria-Mutter Unicredit, die vor rund zwei Jahren beim deutschen Großinstitut Commerzbank eingestiegen war, wirbt seit langem um eine Übernahme des Frankfurter DAX-Konzerns und hat sich den Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Regierung daher eine wichtige Rolle zu.

Unicredit-Chef Orcel hatte Anfang September auch schon mit dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Hessen gesprochen, in dem Frankfurt liegt. Nach dpa-Informationen fordert die Landesregierung unter anderem, dass der rechtliche Sitz und der Vorstand der Commerzbank dauerhaft in Frankfurt bleiben und die Bank als Aktiengesellschaft deutschen Rechts bestehen soll.