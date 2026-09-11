Puma-Vertriebschef Bäumer tritt zurück

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Der deutsche Sportartikelhersteller Puma muss sich einen neuen Vertriebschef suchen. Chief Commercial Officer Matthias Bäumer habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von seiner Vorstandsrolle zurückzutreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vorstandschef Arthur Höld werde übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften des Unternehmens leiten.
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Bäumer werde aber dem deutschen Konzern verbunden bleiben und Puma im Aufsichtsrat des Fußballvereins Borussia Dortmund weiter vertreten. "Ich möchte Matthias für seinen Einsatz für die Marke danken, den er in verschiedenen Funktionen im Unternehmen gezeigt hat, sowie für seinen Beitrag zu unserem dreijährigen Transformationsprozess. Es freut mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte Höld.
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