Puma-Vertriebschef Bäumer tritt zurück

Bäumer werde aber dem deutschen Konzern verbunden bleiben und Puma im Aufsichtsrat des Fußballvereins Borussia Dortmund weiter vertreten. "Ich möchte Matthias für seinen Einsatz für die Marke danken, den er in verschiedenen Funktionen im Unternehmen gezeigt hat, sowie für seinen Beitrag zu unserem dreijährigen Transformationsprozess. Es freut mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte Höld.