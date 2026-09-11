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Salzgitter ernennt neuen Finanzchef

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Christoph Martin folgt auf Birgit Potrafki
 © AFP, MORRIS MAC MATZEN, Apa
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Der deutsche Stahlkonzern Salzgitter besetzt die Position des Finanzvorstands neu. Birgit Potrafki werde ihren zum 31. Jänner 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ihr Nachfolger wird Christoph Martin, der seit Anfang vergangenen Jahres Mitglied der Geschäftsführung bei zwei Salzgitter-Tochterfirmen ist.

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Martin übernimmt die Aufgaben des Konzernfinanzchefs ab 1. Oktober 2026, wobei Potrafki bis zu ihrem Ausscheiden die Übergabe sicherstellen werde, wie es weiter hieß. Die Managerin war seit Februar 2024 Vorstandsmitglied bei Salzgitter und will sich nun den Angaben zufolge einer neuen beruflichen Herausforderung widmen.

SALZGITTER - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/MORRIS MAC MATZEN

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