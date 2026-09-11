US-Inflationsrate stabilisiert sich auf hohem Niveau

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Die vom Ölpreisschock getriebene Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau stabilisiert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,4 Prozent zum Vorjahresmonat, nach ebenfalls 3,4 Prozent im Juli, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten das erwartet. Von Juli auf August zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent an. Ökonomen hatten auch mit diesem Wert gerechnet.

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