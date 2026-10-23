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Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat nach unerwartet guten Quartalszahlen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Zementhersteller verzeichnete in den drei Monaten bis Ende September einen Anstieg des wiederkehrenden Betriebsgewinns um 17 Prozent auf 976 Millionen Franken (1,06 Mrd. Euro), wie Holcim am Freitag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von im Schnitt 949 Mio. Franken.
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Der Umsatz stieg auf 4,66 Mrd. Franken und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von 4,59 Mrd. Franken. Eine EBIT-Marge von 19,2 Prozent in den ersten neun Monaten sei der gestiegenen Kundennachfrage, strikter Kostendisziplin und operativer Stärke zu verdanken, erläuterte Vorstandschef Miljan Gutovic. Holcim rechnet nun mit einem Anstieg des operativen Gewinns um zehn bis zwölf Prozent für 2026. Zuvor war ein Plus von zehn Prozent in Aussicht gestellt worden.