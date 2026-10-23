Der Umsatz stieg auf 4,66 Mrd. Franken und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von 4,59 Mrd. Franken. Eine EBIT-Marge von 19,2 Prozent in den ersten neun Monaten sei der gestiegenen Kundennachfrage, strikter Kostendisziplin und operativer Stärke zu verdanken, erläuterte Vorstandschef Miljan Gutovic. Holcim rechnet nun mit einem Anstieg des operativen Gewinns um zehn bis zwölf Prozent für 2026. Zuvor war ein Plus von zehn Prozent in Aussicht gestellt worden.