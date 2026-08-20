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Hohe Spritpreise bremsen Walmart

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Wachstum im E-Commerce-Bereich stimmt den Konzern optimistischer
 © APA/APA/AFP/YURI CORTEZ
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Der US-Handelsriese Walmart hat wegen der Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts hoher Benzinpreise die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt. Der weltgrößte Einzelhändler hob jedoch am Donnerstag seine Jahresziele leicht an und verwies zur Begründung auf das starke Wachstum seiner E-Commerce-Sparte. Die flächenbereinigten Umsätze in den USA seien im abgelaufenen Quartal um 2,6 Prozent gestiegen, während Analysten mit einem Plus von 3,8 Prozent gerechnet hatten.

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Konzernchef John Furner hob seine Jahresziele mit Verweis auf das Wachstum im E-Commerce-Bereich an. Er rechne nun mit einem Umsatzwachstum zwischen vier und fünf Prozent statt mit 3,5 bis 4,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,80 und 2,87 Dollar (2,41 Euro und 2,47 Euro) liegen.

Walmart erklärte zudem, erhaltene Zollerstattungen weiterhin zur Preissenkung zu nutzen. Der Handelsriese hat in diesem Jahr die Preise für mehr als 7.000 Artikel gesenkt. Die Margen stützt der Konzern durch lukrative Nebengeschäfte wie Werbung, dessen Umsatz um 43 Prozent zulegte, und einen wachsenden Online-Marktplatz. Der E-Commerce-Umsatz wuchs um 24 Prozent. Die Erlöse im Gesundheitsbereich waren wegen der Umsetzung von Preisobergrenzen im Rahmen des US-Inflationsbekämpfungsgesetzes (Inflation Reduction Act) rückläufig. Ohne diesen Effekt wären die Kernumsätze in den USA um 3,4 Prozent gestiegen. Im Bereich Lebensmittel – der wichtigsten Warengruppe des Unternehmens – wurde ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich verzeichnet.

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