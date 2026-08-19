Heidelberger Druck hält an Prognose fest

Während das Unternehmen deutlich mehr in China, Großbritannien und Brasilien umsetzen konnte, gingen die Erlöse insbesondere in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach von 20 Mio. Euro im Vorjahr auf 1 Mio. Euro ein. Unter dem Strich fiel mit 32 Mio. Euro ein deutlich höherer Verlust als ein Jahr zuvor an.

Der Auftragseingang schrumpfte um knapp 4 Prozent auf 537 Mio. Euro. Dabei habe sich im vergangenen Quartal vor allem das Auslaufen eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang von über 60 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr stark bemerkbar gemacht, hieß es.