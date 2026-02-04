GSK schlug sich 2025 besser als erwartet

Die positive Dynamik des abgelaufenen Jahres dürfte sich auch im Jahr 2026 fortsetzen, das ein entscheidendes Jahr für die Umsetzung und operative Leistung sein wird. Die Aktie legte im frühen Handel leicht zu.

Der Umsatz von GSK kletterte 2025 dank guter Geschäfte mit Krebsmedikamenten und neuartigen Arzneien um vier Prozent auf knapp 32,7 Mrd. Pfund (37,9 Mrd. Euro). Währungsbereinigt betrug der Zuwachs sogar sieben Prozent, womit GSK das obere Ende der eigenen Prognosespanne erreichte. Im neuen Jahr soll der Erlös nun abseits der Währungskurse um drei bis fünf Prozent anziehen. Für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn wird wechselkursbereinigt ein Zuwachs von sieben bis neun Prozent erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte GSK operativ knapp 9,8 Mrd. Pfund verdient, das waren um sieben (währungsbereinigt elf) Prozent mehr als im Jahr davor. Unter dem Strich legte der auf die Aktionärinnen und Aktionäre entfallende Gewinn auf rund 5,7 Mrd. Pfund zu. Im Vorjahr hatten höhere Kosten den Überschuss noch auf knapp 2,6 Mrd. Pfund schrumpfen lassen.