Googles Cloud-Wachstum beschleunigt sich erneut

Die Umsätze von Google Cloud stiegen den Angaben zufolge um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 70 Prozent gerechnet. Im vorangegangenen Quartal hatte diese Alphabet-Sparte mit einem Zuwachs von 63 Prozent die Konkurrenten Amazon Web Services (AWS) und Microsoft hinter sich gelassen. Diese wollen ihre Zahlen in der kommenden Woche vorlegen.

Der Konzernumsatz von Alphabet stieg im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 23 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar. Gleichzeitig vervierfachte sich der Gewinn je Aktie auf 9,11 Dollar. Diese Kennziffern übertrafen die Markterwartungen ebenfalls.