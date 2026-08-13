Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht ab

Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie gab am Donnerstag im frühen US-Handel um sieben Prozent nach - auch wenn das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr besser als erwartet abgeschnitten hat und auch die Ziele für den Konzern über den Prognosen liegen.

Im KI bezogenen Geschäft kalkuliert der Konzern im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Erlös von 7,5 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro) und damit fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Analysten waren über diese Prognose dennoch enttäuscht. Gerade mit Blick auf das hohe Auftragsvolumen in diesem Bereich hatten sich Experten mehr erhofft.

Beim gesamten Erlös peilt Cisco im Geschäftsjahr 2026/27 ein Plus von bis zu knapp 16 Prozent auf 73,4 Milliarden Dollar an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2027 auf bis zu 5,11 Dollar steigen. Die Ziele für diese beiden Kenngrößen liegen damit deutlich über der bisherigen Durchschnittserwartung der Analysten.

Auch im vergangenen Geschäftsjahr, das am 25. Juli endete, schnitt Cisco besser als erwartet ab. Der Erlös zog um zwölf Prozent auf etwas mehr als 63 Milliarden Dollar an. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn verzeichnete der Konzern einen Anstieg um 13 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Je Aktie waren dies 4,33 Dollar.

Auch wenn Cisco im KI-Bereich hohe Wachstumschancen sieht, bleibt der im Dow Jones notierte Konzern weiter sehr abhängig vom klassischen Geschäft mit seinen Produkten wie Routern und Switches für Internetanbieter. Gemessen an den Prognosen für 2026/27 wird der KI-bezogene Umsatz gerade mal etwas mehr als zehn Prozent des gesamten Erlöses betragen.