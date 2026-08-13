US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend

Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge aber auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung allerdings schwach ausgefallen mit einem überraschenden Rückgang der Beschäftigung im Juli.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins unverändert gelassen. Klare Signale für das künftige Vorgehen gab Notenbankchef Kevin Warsh nicht. Am Markt wird eine Zinserhöhung im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten.