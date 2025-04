Goldpreis nähert sich Marke von 3.300 Dollar

© APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND home Aktuell Nachrichtenfeed

Wegen des sich verschärfenden Handelskriegs zwischen den USA und China greifen Investoren weiter kräftig beim als sicheren Hafen gesehenen Gold zu. Der Preis des Edelmetalls setzte seinen Rekordlauf am Mittwoch fort und stieg in der Früh auf einen weiteren Höchststand von 3.291 US-Dollar (2.893 Euro) je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das sind um rund 60 Dollar mehr als in der Nacht.

von APA