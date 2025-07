Novartis unterliegt vor US-Gericht im Patentstreit um Entresto

Novartis zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber dem Wirtschaftnachrichtendienst AWP "enttäuscht" über den Entscheid des Gerichts in Delaware und kündigte an, diesen anzufechten. Darüber hinaus ist Novartis "zuversichtlich hinsichtlich des geistigen Eigentums und der regulatorischen Rechte in Bezug auf Entresto".

Weiter weist Novartis darauf hin, dass bisher noch keine generischen Produkte zu Entresto auf dem US-Markt erhältlich seien. Das Unternehmen hatte indes bereits Ende April bei der Präsentation der Quartalszahlen darauf hingewiesen, dass ab Jahresmitte mit ersten Nachahmerpräparaten zu Entresto in den USA zu rechnen sei.